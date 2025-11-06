Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Giovedì 06 Novembre 2025

Il figlio morì sul lavoro: a Solza i genitori finanziano un monumento ai Caduti

LA CERIMONIA. Matteo Regazzi morì nel 2018. Mamma Valeria: «Questa è la nostra voce e anche quella di chi non può più parlare». Il sindaco: «Il lavoro deve essere fondato sulla sicurezza».

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

La cerimonia di domenica 2 novembre, con le autorità intervenute
La cerimonia di domenica 2 novembre, con le autorità intervenute

«Quest’opera è memoria e accusa. Nessun lavoro vale una vita. Nessun profitto giustifica una morte. Chi si ferma qui deve sentire il peso di ogni nome non scritto, di ogni vita interrotta». Sono le parole incise sulla targa del nuovo monumento ai Caduti sul lavoro di Solza, inaugurato domenica 2 novembre, in occasione del 4 Novembre, in via Foglieni.

«Il dolore non ha voce, ma può avere forma»

Un segno semplice ma potente, voluto e donato al paese da Valeria e Mario Regazzi, genitori di Matteo, giovane solzese morto nel 2018 in un incidente sul lavoro. «Abbiamo voluto offrire questo monumento non solo per nostro figlio – ha detto Valeria – ma per tutte le persone che sul lavoro hanno perso la vita. Dietro ogni tragedia ci sono storie, famiglie, vuoti incolmabili. Il dolore non ha voce, ma può avere forma. Questo monumento è la nostra voce e anche quella di chi non può più parlare».

Rappresentati i settori più esposti al rischio

L’opera, progettata dall’architetto Cristina Ortolani, è composto da sette travi verticali in acciaio a rappresentare i settori più esposti al rischio: edilizia, agricoltura, sanità, trasporti, manifattura, pesca e industria mineraria. Alla base, un ingranaggio metallico evoca la macchina del lavoro, insieme motore di progresso e ingranaggio che può schiacciare la fragilità umana. Un elmetto e alcuni attrezzi da lavoro deposti sul basamento ricordano la quotidianità interrotta di chi non è più tornato a casa. E nessun nome: solo ferro e memoria.

Il monumento inaugurato
Il monumento inaugurato

L’intervento del sindaco

Alla cerimonia erano presenti il sindaco Simone Biffi, il consigliere regionale Ivan Rota, il delegato provinciale Massimiliano Serra, il presidente provinciale dell’Anmil Gianpaolo Maccarini e i rappresentanti sindacali Luca Nieri (Cisl), Gianfranco Salvi (Uil) e Angelo Chiari (Cgil). Il sindaco ha ricordato che «ogni giorno in Italia tre persone muoiono semplicemente per svolgere il proprio dovere: non è tollerabile». Poi ha citato l’articolo 1 della Costituzione: «L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma il lavoro deve essere fondato sulla sicurezza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Solza
Lavoro
Salute, Sicurezza sul lavoro
Politica
Costituzione
Economia, affari e finanza
Industria Trasformazione
Agricoltura
Disastri, Incidenti
Matteo Regazzi