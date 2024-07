«Il fiume va rispettato. Può essere fatale anche recuperare un pallone» - Video

«All’Adda si deve dare del lei. Va rispettato: è un posto magico, ma i pericoli sono dietro l’angolo se non si conosce il fiume. Io lo frequento da quando ero bambino e so dove entrare e dove sono le correnti. Oggi c’è invece troppa gente che arriva qui senza sapere nulla del fiume, mangia e beve, e poi si butta in mezzo alla corrente. È pericoloso». Franco ha ottant’anni e un fisico invidiabile. Con l’amico Antonio, che di anni ne ha quattro di meno, bazzica quasi tutti i giorni qui all’Isola Borromeo, la striscia di terra tra l’Adda e la Muzza. Proprio dalla punta dell’isola – che qui chiamano «Punta del Pècc», dal nome del pedonale «Ponte Pecchio» che porta qui da Cassano – martedì di settimana scorsa si era tuffato il venticinquenne egiziano Hossam Abdelhamid Eid Abdelfattah Dessouki, il cui corpo senza vita – la conferma è arrivata ieri – è stato recuperato venerdì nel Lodigiano.

L’ennesimo caso

Due giovani sulla punta dell’Isola Borromeo di Cassano, dove una settimana fa era entrato in acqua il venticinquenne poi annegato A una settimana esatta da quella tragedia, martedì 16 luglio tanti giovani – tra cui molti minorenni – bazzicavano in costume da bagno, tuffandosi in acqua proprio sotto il ponte, nella stessa zona dove Hossam era stato visto per l’ultima volta dagli amici. Tutt’intorno è costellato di cartelli in diverse lingue che ribadiscono il divieto di balneazione. «Sappiamo che è vietato entrare in acque, ma lo facciamo da tanti anni – raccontano alcuni ragazzini giunti qui in bici dal centro di Cassano –: il segreto è stare vicini alla riva».

I pericoli ci sono ma non vengono considerati

Proprio sulla punta dell’isolotto ci sono due amici giunti da Melegnano: «Qui è un’oasi – confidano – e rinfrescarsi un po’ in sicurezza non fa male a nessuno. Mai ci sogneremmo di buttarci dal ponte, anche se c’è chi lo fa: il punto più pericoloso è il centro del fiume, dove le correnti sono molto forti. Stare accanto alla riva e dove si tocca non è pericoloso. Comunque rispetto alla scorsa settimana, ora c’è meno gente». Eppure i pericoli ci sono, anche nelle cose più semplici: «L’invito è quello di non giocare mai a pallone nel fiume o sulla riva – sottolinea Stefano Tresoldi, presidente del Canoa Club che ha sede proprio sull’Isola Borromeo –: molti hanno rischiato di annegare, o sono annegati come quest’ultimo giovane, proprio perché si spingevano al centro del fiume per recuperare la palla. Qui si intrecciano diversi canali, con le relative opere idrauliche, chiuse e grate, e molti bagnanti sottovalutano i rischi, finendo troppo in là, controcorrente: molti riescono a nuotare fino a riva. Qualcuno invece non ce la fa ed ecco che ci sono le tragedie. È comunque poi vero che non possiamo blindare tutto il fiume».

«Qualcuno invece non ce la fa ed ecco che ci sono le tragedie. È comunque poi vero che non possiamo blindare tutto il fiume» «Sono nata sul fiume, fra Truccazzano e Rivolta, e i miei genitori gestivano le acque dell’Adda e della Muzza e pulivamo gli argini – confida Elena Marnini –: abbiamo fatto di tutto qui per avere l’oasi, favorendo l’ambiente e la fauna». Bruno Cervini è un pittore ora in pensione che si è trasferito da Milano a Cassano: «L’ho fatto perché qui si è sempre in vacanza», spiega mentre entra nell’Adda indossando un giubbotto salvagente.

Bagnanti sulla spiaggetta dell’Adda all’altezza di Medolago

«Pericoloso? Potrebbe sembrare, ma se si sa nuotare secondo me non ci sono rischi», sottolinea un ragazzo appena tornato a riva» Dal confine tra Cassano e Fara d’Adda percorriamo a ritroso il fiume fino a Medolago, una ventina di chilometri più a nord. Qui, alla spiaggetta attrezzata, la corrente è molto più forte e sono comunque tanti i bagnanti che, in acqua fino al collo, si fanno trascinare. Anche in questa zona soccorsi e annegamenti sono purtroppo frequenti. Tante le famiglie con bambini che bagnano giusto i piedi. «Pericoloso? Potrebbe sembrare, ma se si sa nuotare secondo me non ci sono rischi», sottolinea un ragazzo appena tornato a riva. Il vociare arriva anche dalla sponda opposta, dove si trovano le note «piscinette» di Cornate d’Adda, anch’esse meta di bagnanti in questi caldi pomeriggi d’estate. E c’è chi azzarda la traversata dell’Adda e ne esce ridendo: giusto domenica i vigili del fuoco avevano soccorso due uomini in difficoltà durante questa manovra.