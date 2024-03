In carrozzina rischia di essere travolto, salvato da una donna

Incidente stradale venerdì mattina a Calolziocorte, poco prima delle 11 sulla Statale 639 per Bergamo che in quel tratto, in pieno centro, prende il nome di corso Dante, quasi all’altezza della Casa delle associazioni. A essere coinvolti una moto-carrozzina a tre ruote per persone disabili e un tir con targa straniera, che non aveva osservato il divieto di transito.

Secondo una prima ricostruzione, la moto-carrozzina condotta da un trentunenne di origine peruviana, la cui famiglia risiede da anni in paese, arrivava da Lecco e si era fermata sul marciapiede, a pochi metri dal negozio di vendita di carne di cavallo. Nel momento della ripartenza per immettersi sulla carreggiata, l’uomo non si sarebbe accorto che dietro di lui stava arrivando il mezzo pesante. Per sua fortuna, una signora che in quel momento stava passando ha capito cosa sarebbe potuto succedere e ha attirato l’attenzione dell’autista del tir, sbracciandosi.

Il veicolo ha così rallentato la sua marcia per non travolgere la moto-carrozzina, rischio che avrebbe potuto avere conseguente gravissime per il 31enne. Il tir ha comunque urtato il veicolo con il 31enne, che forse anche per la paura del pericolo scampato è caduto a terra procurandosi qualche ferita e contusioni, rimanendo a ogni modo sempre cosciente. È scattato l’allarme e in attesa dell’arrivo dell’ambulanza il 31enne è stato soccorso da un componente dell’équipe dell’Areu che aveva cessato il servizio. Il giovane è stato così stabilizzato e trasportato all’ospedale di Lecco, in codice giallo. Sul posto per effettuare i rilievi dell’accaduto è intervenuta una pattuglia della polizia locale. In attesa dei rilievi la circolazione ha subìto dei rallentamenti.