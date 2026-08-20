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Cronaca / Isola e Valle San Martino Giovedì 20 Agosto 2026

Incidente in Albania, morti Sara Brugnatelli e il compagno 25enne residente a Ponte San Pietro: eseguita l’autopsia

IL DRAMMA. Eseguita a Tirana l’autopsia sulla 26enne di Erbusco. Nello schianto è morto anche Kleo Ibrahim Vrioni, carpentiere residente a Ponte San Pietro: attesa per il rimpatrio delle salme.

Lettura 1 min.
Incidente in Albania, morti Sara Brugnatelli e il compagno 25enne residente a Ponte San Pietro: eseguita l’autopsia
Sara Brugnatelli, la bresciana di 26 anni morta in un incidente stradale che è costato la vita anche al marito albanese Kleo Vrioni, 25 anni, e a un ragazzo di 15 anni, Tirana, 19 agosto 2026
(Foto di Ansa)

È stata effettuata nella mattinata di giovedì 20 agosto, all’ospedale di Tirana in Albania, l’autopsia sul corpo di Sara Brugnatelli: la 26enne di Zocco, frazione di Erbusco, morta nella notte tra martedì e mercoledì 19 agosto in un drammatico incidente stradale in Albania. Uno schianto violento nel quale hanno perso la vita anche il compagno, Kleo Ibrahim Vrioni, 25 anni, carpentiere di casa a Ponte San Pietro, che era alla guida dell’auto, e un ragazzo di 15 anni. Ancora da sciogliere, però, è il nodo del rimpatrio della salma: un’attesa straziante per la famiglia che ora, tramite la Farnesina, l’ambasciata e i propri legali, cerca anche di ricostruire con precisione quanto accaduto.

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Lo schianto

L’incidente è avvenuto alle 2.22 della notte tra martedì e mercoledì su una strada secondaria di Manzë, nel territorio di Durazzo, a circa 30 chilometri a ovest di Tirana. Secondo quanto riportato da diversi media albanesi e dagli elementi finora emersi sulla dinamica, la Bmw sulla quale viaggiavano le tre vittime procedeva a una velocità di oltre 110 chilometri orari. Secondo le ricostruzioni, Vrioni avrebbe perso il controllo dell’auto. La vettura avrebbe urtato un cordolo, perdendo ulteriormente stabilità e finendo per ribaltarsi. Dopo l’impatto, la Bmw avrebbe continuato a scivolare sull’asfalto per circa 40 metri prima di fermarsi. Uno schianto violentissimo, la cui sequenza sarebbe stata inoltre ripresa dalle telecamere di videosorveglianza della zona e ora acquisita dalla polizia albanese. La dinamica è dunque al vaglio delle autorità locali, che stanno cercando di ricostruire ogni fase dell’incidente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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