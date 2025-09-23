Cronaca / Isola e Valle San Martino
Martedì 23 Settembre 2025
Incidente a Madone, morto un motociclista 29enne
LA TRAGEDIA. Poco prima delle 20 di martedì 23 settembre, in via Papa Giovanni XXIII.
Madone
Tragedia a Madone, poco prima delle 20 di martedì 23 settembre. Un motociclista di 29 anni ha perso la vita dopo lo scontro con un’auto in via Papa Giovanni XXIII.
L’incidente a Madone
Secondo le prime ricostruzioni, l’auto proveniva da Bonate ed era diretta a Capriate: all’altezza di via della Croce avrebbe svoltato a sinistra per entrare in un parcheggio, scontrandosi con la moto che viaggiava nella direzione opposta. Sul posto, oltre ad ambulanza e automedica, vigili del fuoco e polizia stradale: via Papa Giovanni XXIII è stata chiusa al traffico per permettere i soccorsi.
