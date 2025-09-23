Incidente a Madone, morto un motociclista 29enne di Villa d’Adda

Un ventinovenne di Villa d’Adda ha perso la vita martedì sera 23 settembre in seguito alle lesioni riportate in un incidente stradale accaduto nel centro di Madone. La vittima è Kevin Colombo, che viaggiava su una moto da strada Mtv Kawasaki.

Auto contro moto

Il motociclista si è scontrato con una Opel Corsa guidata da un ventitreenne originario del Senegal che abita a Dalmine. Kevin Colombo nell’urto ha riportato ferite gravissime: è stato intubato e trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove è morto poco dopo.

La moto del giovane morto nello schianto

(Foto di Yuri Colleoni) Tutto è accaduto intorno alle 19,50 sulla strada provinciale 155 che nel centro di Madone prende la denominazione di via Papa Giovanni XXIII. Il ventinovenne la stava percorrendo in direzione di Bonate Sotto. Giunto nei pressi dell’incrocio con via della Croce, all’altezza del bar Omar, Kevin Colombo s’è scontrato con la Opel Corsa che giungeva dalla direzione opposta. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio della polizia stradale di Treviglio, il conducente dell’utilitaria avrebbe svoltato a sinistra per entrare in un parcheggio. Il ventinovenne si sarebbe trovato davanti l’auto all’improvviso e non sarebbe riuscito a evitare l’impatto.

Kevin Colombo s’è scontrato con la Opel Corsa che giungeva dalla direzione opposta Fatto sta che la moto di Kevin Colombo è finita contro la fiancata destra della Opel Corsa e poi ha scartato a sinistra finendo la sua corsa sulla corsia opposta una quindicina di metri più avanti, andando a urtare in odo lieve contro una Volkswagen Golf. Il giovane è stato sbalzato di sella ed è finito sull’asfalto, riportando lesioni che sono apparse immediatamente gravissime. Illesi invece i conducenti delle due vetture.

Per soccorrere il ventinovenne la centrale Soreu ha inviato un’auto con un medico rianimatore e l’ambulanza della Croce Rossa di Bonate. I soccorritori hanno intubato Kevin sul posto e hanno cercato di rianimarlo. Lo hanno infine caricato sull’autolettiga e portato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Il giovane però non ce l’ha fatta ed è morto poco dopo per le lesioni riportate nello schianto.

Figlio di due insegnanti

Kevin Colombi viveva con la famiglia in via Fontana a Villa d’Adda. I genitori lavorano nell’ambito scolastico: la madre è insegnante, il padre professore.

Per i rilievi dell’incidente sono intervenute due pattuglie della polizia stradale di Treviglio, che ora sono alle prese con la ricostruzione della dinamica e gli accertamenti di rito. Tra le altre cose si dovrà capire a che velocità viaggiava la moto. Il ventitreenne senegalese è stato sottoposto a test alcolemico e a quello che rileva la presenza di sostanze stupefacenti nel sangue. I risultati non sono ancora noti. Il conducente dell’auto nelle prossime ore verrà iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale.