Incidente sul lavoro a Brembate Sopra, grave 28enne

I mezzi di soccorso allertati dalla centrale operativa del 112 sono intervenuti in codice rosso , giovedì 7 maggio all’alba, in un’azienda di via Giulio Terzi di Sant’Agata a Brembate Sopra per un i ncidente sul lavoro , dalle prime informazioni una caduta al suolo.

Due auto mediche e un’ambulanza sono intervenute per soccorrere un lavoratore di 28 anni.

Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato dal personale della Croce Azzurra di Almenno in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi.