Incidente sul lavoro a Brembate Sopra, grave 28enne
L’INFORTUNIO. Soccorsi in via Terzi di Sant’Agata alle 6 di giovedì 7 maggio.
Brembate Sopra
I mezzi di soccorso allertati dalla centrale operativa del 112 sono intervenuti in codice rosso, giovedì 7 maggio all’alba, in un’azienda di via Giulio Terzi di Sant’Agata a Brembate Sopra per un incidente sul lavoro, dalle prime informazioni una caduta al suolo.
Due auto mediche e un’ambulanza sono intervenute per soccorrere un lavoratore di 28 anni.
Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto e poi trasportato dal personale della Croce Azzurra di Almenno in ospedale. Le sue condizioni sarebbero gravi.
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