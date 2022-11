Ines, la festa dei 90 anni a... preparare la polenta

La signora Ines Cantù di Prezzate, frazione di Mapello, ha festeggiato i suoi 90 anni durante la «Festa della comunità» trascorrendo la giornata ai fornelli e a preparare la polenta, la sua specialità. In tarda serata, a sorpresa però è scoppiata la festa animata dai volontari, persino la fanfara della frazione ha suonato per lei, presenti la sindaca Alessandra Locatelli con gli amministratori comunali e il parroco don Luca Gattoni, per il taglio di una grande torta.