Investe ciclista e lo lascia a terra agonizzante tutta notte, identificato pirata della strada

La ricostruzione di quanto accaduto

Verso le 22.30 del 25 novembre, il 24enne stava percorrendo la strada provinciale 155 da Filago verso Madone e in un tratto di strada senza di illuminazione ha investito un uomo in bicicletta. Il malcapitato, sbalzato dalla bici, è finito in un prato adiacente alla carreggiata, ferito e al freddo. L’automobilista non si è fermato a prestare soccorso ed è fuggito facendo perdere le tracce.

Le indagini dei carabineri

La mattina successiva, a seguito di una segnalazione di un passante, i carabinieri hanno trovato il ferito, un 40enne originario del Marocco e residente a Bonate Sotto, ancora a terra agonizzante e in condizioni disperate. Allertato anche il 118, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Papa Giovanni di Bergamo, dove è ricoverato in terapia intensiva ed è in pericolo di vita per un grave trauma cranico a cui si è aggiunto anche uno stato di ipotermia per la notte passata all’addiaccio con temperature vicine allo zero.