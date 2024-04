La famiglia Botti ancora in attesa per i funerali

Sebbene la salma sia ancora a disposizione della magistratura per un’eventuale autopsia e quindi la data dei funerali non sia ancora stata fissata, in tanti hanno comunque voluto manifestare la propria vicinanza alla famiglia del sessantaduenne: la moglie Daniela, stimata insegnante della primaria di Ambivere, e i figli Andrea ed Eleonora. Amante della montagna, Botti era scivolato lunedì 8 aprile durante un’escursione in compagnia di due amici lungo il canalone Comera, sul versante lecchese del Resegone, facendo un volo di almeno una trentina di metri.