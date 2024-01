Leolandia, ancora un weekend di festa: nella calza ingressi omaggio per la prossima stagione

Per tutte le vacanze natalizie, fino a domenica 7 gennaio, a Leolandia grandi e piccini potranno respirare la suggestiva atmosfera delle feste. Tra fiocchi di neve e centinaia di decorazioni scintillanti, Leolandia porta grandi e piccini in un mondo magico, popolato di elfi e fate, ispirato alle atmosfere del nord Europa , nel quale trovano spazio anche tanti simpatici pinguini. Fiumi di cioccolata calda, zucchero filato e altre squisite leccornie accompagnano le giornate, da trascorrere tra giostre, animazioni itineranti e pattinate sul ghiaccio fino al tramonto.

Nella migliore delle tradizioni legate all’Epifania, non mancano le sorprese. Anche negli ultimi giorni della stagione, infatti, per ogni ingresso acquistato online o direttamente al parco, Leolandia offre ben due rientri gratuiti : il primo da utilizzare per tornare una seconda volta entro il 7/1, il secondo per scoprire le grandi novità della stagione 2024. Tutte le informazioni, compresi i dettagli relativi ai giorni e agli orari di apertura, al palinsesto degli spettacoli e alle modalità di accesso al parco sono disponibili sul sito www.leolandia.it.