Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino Sabato 25 Aprile 2026

Leolandia, inaugurato Reversum: il roller coaster che rivoluziona il divertimento

LA FESTA. Taglio del nastro per la nuova attrazione unica in Italia: vagoni rotanti, adrenalina e un investimento da oltre 30 milioni per il rilancio del parco nel 55esimo anniversario.

Leolandia, inaugurato Reversum: il roller coaster che rivoluziona il divertimento
Leolandia, inaugurato Reversum: il roller coaster che rivoluziona il divertimento

C’è un momento, nella vita di un parco a tema, in cui la crescita si traduce in una svolta. Per Leolandia questo passaggio porta il nome di Reveяsum, il nuovo roller coaster inaugurato oggi, sabato 25 aprile, destinato a segnare un punto di svolta nell’offerta del parco di Capriate San Gervasio. Un’attrazione unica nel panorama italiano, dove i vagoni ruotano liberamente durante il percorso rendendo ogni corsa imprevedibile: tra cadute, curve paraboliche e improvvisi cambi di assetto, l’adrenalina si moltiplica e l’esperienza non è mai la stessa.

Al taglio del nastro il presidente Giuseppe Ira ha ripercorso la lunga visione alla base del progetto: «Immaginavo già dove volevo arrivare quando abbiamo acquisito il parco nel 2007: creare un grande parco dedicato alle famiglie». Un percorso che in meno di vent’anni ha trasformato Leolandia in un punto di riferimento nazionale e internazionale, grazie a investimenti continui e a un’offerta capace di evolversi insieme al proprio pubblico.

Dalle Rapide di Leonardo alla Riva dei Pirati, fino alle aree tematiche legate ai personaggi dei cartoni animati, il parco ha progressivamente ampliato la propria identità. Negli ultimi anni la strategia si è concentrata sull’estensione del target, includendo anche i ragazzi più grandi: in questo solco si inseriscono Draghi e Leggende, Crazy Circus e ora Reveяsum, prima montagna russa inaugurata in Italia nell’ultimo decennio.

Il debutto ha visto la partecipazione della giovane pilota Ginevra Panzeri, simbolo di talento e determinazione, insieme alla famiglia Ira e ai partner industriali, tra cui Mack Rides, colosso tedesco del settore. L’attrazione, la più imponente nella storia del parco, completa un investimento complessivo che supera i 30 milioni di euro nel triennio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Capriate San Gervasio
Tempo libero
Turismo
Svaghi (generico)
Economia, affari e finanza
Servizi finanziari
Arte, cultura, intrattenimento
Intrattenimento (generico)
Giuseppe Ira
Ginevra Panzeri
leolandia
Mack Rides