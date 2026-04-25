Leolandia, inaugurato Reversum: il roller coaster che rivoluziona il divertimento

C’è un momento, nella vita di un parco a tema, in cui la crescita si traduce in una svolta. Per Leolandia questo passaggio porta il nome di Reveяsum, il nuovo roller coaster inaugurato oggi, sabato 25 aprile, destinato a segnare un punto di svolta nell’offerta del parco di Capriate San Gervasio. Un’attrazione unica nel panorama italiano, dove i vagoni ruotano liberamente durante il percorso rendendo ogni corsa imprevedibile: tra cadute, curve paraboliche e improvvisi cambi di assetto, l’adrenalina si moltiplica e l’esperienza non è mai la stessa.

Al taglio del nastro il presidente Giuseppe Ira ha ripercorso la lunga visione alla base del progetto: «Immaginavo già dove volevo arrivare quando abbiamo acquisito il parco nel 2007: creare un grande parco dedicato alle famiglie». Un percorso che in meno di vent’anni ha trasformato Leolandia in un punto di riferimento nazionale e internazionale, grazie a investimenti continui e a un’offerta capace di evolversi insieme al proprio pubblico.

Dalle Rapide di Leonardo alla Riva dei Pirati, fino alle aree tematiche legate ai personaggi dei cartoni animati, il parco ha progressivamente ampliato la propria identità. Negli ultimi anni la strategia si è concentrata sull’estensione del target, includendo anche i ragazzi più grandi: in questo solco si inseriscono Draghi e Leggende, Crazy Circus e ora Reveяsum, prima montagna russa inaugurata in Italia nell’ultimo decennio.