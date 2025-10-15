Leolandia vince il premio per il «Miglior staff» ai Parksmania Awards

Leolandia ha vinto il premio per il «Miglior staff» ai Parksmania Awards 2025. Per «l’accoglienza calorosa, la professionalità e l’attenzione costante verso ogni famiglia, il team di Leolandia si conferma un modello di eccellenza. Uno staff preparato, appassionato e sempre sorridente, capace di trasformare ogni visita in un’esperienza speciale, grazie a un impegno quotidiano che unisce competenza, empatia e dedizione», motivano gli organizzatori del premio.

Focus sulla formazione

Il risultato, spiegano da Leolandia, è frutto di un percorso lungo che ha trasformato la gestione delle risorse umane in un asset competitivo: solo nel 2025 sono state erogate oltre 3.250 ore di attività formative, un investimento continuo nella valorizzazione delle competenze e del benessere organizzativo. Accanto alla formazione, Leolandia ha sviluppato un articolato sistema di welfare interno che promuove la qualità del lavoro e il senso di appartenenza. In questo contesto si inserisce anche una campagna di recruiting strutturata, basata su un progetto di employer branding, unico nel panorama dei parchi divertimento italiani, che posiziona Leolandia come contesto ideale per muovere i primi passi nel mondo del lavoro.

Foto di gruppo dello staff di È

«Professionalità e divertimento»