Mercoledì 15 Ottobre 2025
Leolandia vince il premio per il «Miglior staff» ai Parksmania Awards
IL RICONOSCIMENTO. Per la capacità di «trasformare ogni visita in un’esperienza speciale», hanno motivato gli organizzatori.
Capriate San Gervasio
Leolandia ha vinto il premio per il «Miglior staff» ai Parksmania Awards 2025. Per «l’accoglienza calorosa, la professionalità e l’attenzione costante verso ogni famiglia, il team di Leolandia si conferma un modello di eccellenza. Uno staff preparato, appassionato e sempre sorridente, capace di trasformare ogni visita in un’esperienza speciale, grazie a un impegno quotidiano che unisce competenza, empatia e dedizione», motivano gli organizzatori del premio.
Focus sulla formazione
Il risultato, spiegano da Leolandia, è frutto di un percorso lungo che ha trasformato la gestione delle risorse umane in un asset competitivo: solo nel 2025 sono state erogate oltre 3.250 ore di attività formative, un investimento continuo nella valorizzazione delle competenze e del benessere organizzativo. Accanto alla formazione, Leolandia ha sviluppato un articolato sistema di welfare interno che promuove la qualità del lavoro e il senso di appartenenza. In questo contesto si inserisce anche una campagna di recruiting strutturata, basata su un progetto di employer branding, unico nel panorama dei parchi divertimento italiani, che posiziona Leolandia come contesto ideale per muovere i primi passi nel mondo del lavoro.
«Professionalità e divertimento»
Giuseppe Ira, presidente di Leolandia, racconta di come ogni anno il parco impieghi «centinaia di persone, dai giovani che desiderano affacciarsi per la prima volta al mondo del lavoro fino a persone più adulte in cerca di opportunità concrete. Il nostro obiettivo - racconta - è essere inclusivi, offrendo prospettive a profili ed esigenze diverse. Con l’allungamento della stagionalità del parco, i periodi di impiego sono più estesi, possiamo offrire stabilità e continuità a chi sceglie di crescere con noi, in un ambiente che unisce professionalità e divertimento».
