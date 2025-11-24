Lite in strada, giallo a Pontida: gravissimo un pizzaiolo e ferito anche il fratello

Sono disperate le condizioni di un uomo di 39 anni, di professione pizzaiolo e nativo di Valgreghentino, nel Lecchese, ma residente a Caprino, e che poco prima delle 4 della notte tra sabato e domenica è stato trovato a terra in un parcheggio di Pontida, lungo la Briantea, incosciente e con diverse ecchimosi su tutto il corpo, oltre che con un violento trauma cranico.

A dare l’allarme è stato, pochi minuti prima delle 4, un passante, che ha notato a terra il trentanovenne quando è andato a recuperare la sua auto. Accanto al trentanovenne c’era anche un altro uomo, pure incosciente. Quest’ultimo è il fratello minore – di trent’anni – del trentanovenne. I due sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasferiti entrambi all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il più grande in codice rosso, mentre il minore – con problemi di natura psichiatrica – in codice giallo. Ma che cosa è accaduto?

Una lite tra fratelli o sono coinvolte anche altre persone?

A dipanare il giallo ci stanno pensando i carabinieri della stazione di Cisano e della compagnia di Zogno, che per tutta la giornata di domenica hanno lavorato per ricostruire i fatti della notte precedente. L’ipotesi più accreditata è che i due fratelli abbiano litigato in maniera piuttosto violenta, prendendosi a calci e pugni, e che la lite sia culminata con la perdita di sensi di entrambi. Ma non è neppure escluso il coinvolgimento di terze persone, così come il fatto che il pizzaiolo possa aver picchiato la testa cadendo a seguito di un malore, forse occorsogli proprio durante la lite.

Fino a domenica sera non erano comunque stati presi provvedimenti nei confronti di nessuno. La Procura – dove le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Letizia Aloisio – sta raccogliendo tutti gli elementi per ricostruire i fatti. Sembra che i due fratelli avessero tirato tardi sabato sera al vicino «QI bar» e che con loro c’erano altri conoscenti.