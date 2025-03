L’ultimo regalo di Giovanna, volontaria instancabile

Un perno per la famiglia e una certezza per l’intera comunità. Giovanna Esposito, 53 anni, di Sotto il Monte, colta da un malore improvviso nella mattinata di mercoledì nella sua abitazione non ce l’ha fatta e la notizia, che si è diffusa velocemente in tutto il paese dove la donna era molto conosciuta per aver dedicato l’intera vita alle attività di volontariato, ha creato profondo cordoglio. La salma è rientrata dall’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dopo l’ultimo generoso regalo di Giovanna: il dono dei suoi organi, nell’abitazione di via Bercio domenica pomeriggio e da lì un via vai di persone che si sono strette attorno alla mamma Elisa e alla sorella Moira.