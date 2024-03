«Maltrattamenti nella Rsa? L’abbiamo scoperto dalle immagini dei carabinieri»

S. M., la responsabile della struttura, e W. M., la direttrice d’area, entrambe sottoposte alla misura interdittiva dell’allontanamento dalla struttura e della sospensione dallo svolgimento della professione, sono accusate di aver minimizzato le segnalazioni che avrebbero ricevute sui presunti maltrattamenti da parte di alcune operatrici sociosanitarie. Difese dagli avvocati Laura Fumagalli e Armando Simbari, al giudice le due hanno raccontato di non aver mai ricevuto alcuna segnalazione del genere. Di fronte alla quale non sarebbero rimaste con le mani in mano, come era accaduto in passato per piccole anomalie. S. M. e W. M. hanno spiegato che erano arrivate anche a prendere provvedimenti disciplinari contro dipendenti, alcuni dei quali, hanno fatto notare, sono quelli che hanno sporto denuncia. Per ripicca? Le due lo hanno lasciato intendere.