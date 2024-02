Mapello, manomettono il bancomat: sventato furto alle Poste

Sventato un tentativo di furto ai danni del bancomat dell’Ufficio Postale di Mapello. È successo nella tarda serata del 24 febbraio: a seguito delle segnalazioni di allarme intorno alle 22.15 gli operatori della “Situation Room” di Milano, la sala di controllo aperta 24 ore su 24 di Poste competente per territorio, hanno riscontrano che la telecamera esterna in prossimità del bancomat non era più visibile.