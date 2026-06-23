Medolago, 28enne annegato nell’Adda: il corpo ritrovato a Trezzo

Il giovane, originario del Perù e residente nell’hinterland milanese, era stato sopraffatto dalla corrente mentre cercava di attraversare il fiume dalla sponda di Medolago a quella di Porto d’Adda, frazione di Cornate d’Adda, in provincia di Monza Brianza. Con lui c’era un connazionale, che invece era riuscito a guadare il fiume.

Dopo giorni di ricerche, il corpo è stato avvistato dall’elicottero impegnato nelle operazioni e recuperato nella zona della centrale idroelettrica Taccani. Il riconoscimento da parte dei familiari ha confermato l’identità del giovane.

Le ricerche erano proseguite nelle giornate di domenica e lunedì, senza esito. In campo erano entrati diversi reparti specializzati dei vigili del fuoco: l’elicottero decollato da Malpensa, i droni del nucleo Sapr di Pavia, gli specialisti Tas di Lecco, il personale Saf di Milano e i fluviali di Monza. Le squadre avevano perlustrato il tratto dell’Adda a valle della zona di Medolago beach, sia dall’alto sia lungo le sponde, controllando anche gli isolotti e i punti dove il corpo avrebbe potuto essere trascinato o incagliarsi.