Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Isola e Valle San Martino Martedì 23 Giugno 2026

Medolago, 28enne annegato nell’Adda: il corpo ritrovato a Trezzo

LA TRAGEDIA. Il 28enne domenica 21 giugno era stato trascinato dalla corrente mentre cercava di attraversare il fiume. Il corpo è stato individuato dall’elicottero e riconosciuto dai familiari.

Lettura meno di un minuto.
Redazione Web
Redazione Web
Patrik Pozzi
Patrik Pozzi Corrispondente
Medolago, 28enne annegato nell’Adda: il corpo ritrovato a Trezzo
I mezzi dei vigili del fuoco impegnati nelle ricerche di questi giorni

Trezzo

È stato ritrovato alla centrale Taccani di Trezzo sull’Adda il corpo di Gianmarco Sanchez Polo, il 28enne scomparso domenica pomeriggio 21 giugno nelle acque dell’Adda, nella zona di Medolago.

Il giovane, originario del Perù e residente nell’hinterland milanese, era stato sopraffatto dalla corrente mentre cercava di attraversare il fiume dalla sponda di Medolago a quella di Porto d’Adda, frazione di Cornate d’Adda, in provincia di Monza Brianza. Con lui c’era un connazionale, che invece era riuscito a guadare il fiume.

Dopo giorni di ricerche, il corpo è stato avvistato dall’elicottero impegnato nelle operazioni e recuperato nella zona della centrale idroelettrica Taccani. Il riconoscimento da parte dei familiari ha confermato l’identità del giovane.

Leggi anche
Leggi anche
Leggi anche

Le ricerche erano proseguite nelle giornate di domenica e lunedì, senza esito. In campo erano entrati diversi reparti specializzati dei vigili del fuoco: l’elicottero decollato da Malpensa, i droni del nucleo Sapr di Pavia, gli specialisti Tas di Lecco, il personale Saf di Milano e i fluviali di Monza. Le squadre avevano perlustrato il tratto dell’Adda a valle della zona di Medolago beach, sia dall’alto sia lungo le sponde, controllando anche gli isolotti e i punti dove il corpo avrebbe potuto essere trascinato o incagliarsi.

Sul posto presenti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate. Le operazioni si sono concluse con il ritrovamento alla centrale Taccani, a diversi chilometri dal punto in cui il giovane era stato visto scomparire tra le acque.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Medolago
Cornate d'Adda
Lecco
Milano
Pavia
Trezzo sull'Adda
Vimercate
Corsi d'acqua
Risorse naturali
Ambiente
Gianmarco Sanchez Polo