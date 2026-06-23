Medolago, 28enne annegato nell’Adda: il corpo ritrovato a Trezzo
LA TRAGEDIA. Il 28enne domenica 21 giugno era stato trascinato dalla corrente mentre cercava di attraversare il fiume. Il corpo è stato individuato dall’elicottero e riconosciuto dai familiari.Lettura meno di un minuto.
Trezzo
È stato ritrovato alla centrale Taccani di Trezzo sull’Adda il corpo di Gianmarco Sanchez Polo, il 28enne scomparso domenica pomeriggio 21 giugno nelle acque dell’Adda, nella zona di Medolago.
Il giovane, originario del Perù e residente nell’hinterland milanese, era stato sopraffatto dalla corrente mentre cercava di attraversare il fiume dalla sponda di Medolago a quella di Porto d’Adda, frazione di Cornate d’Adda, in provincia di Monza Brianza. Con lui c’era un connazionale, che invece era riuscito a guadare il fiume.
Dopo giorni di ricerche, il corpo è stato avvistato dall’elicottero impegnato nelle operazioni e recuperato nella zona della centrale idroelettrica Taccani. Il riconoscimento da parte dei familiari ha confermato l’identità del giovane.
Le ricerche erano proseguite nelle giornate di domenica e lunedì, senza esito. In campo erano entrati diversi reparti specializzati dei vigili del fuoco: l’elicottero decollato da Malpensa, i droni del nucleo Sapr di Pavia, gli specialisti Tas di Lecco, il personale Saf di Milano e i fluviali di Monza. Le squadre avevano perlustrato il tratto dell’Adda a valle della zona di Medolago beach, sia dall’alto sia lungo le sponde, controllando anche gli isolotti e i punti dove il corpo avrebbe potuto essere trascinato o incagliarsi.
Sul posto presenti anche i carabinieri della compagnia di Vimercate. Le operazioni si sono concluse con il ritrovamento alla centrale Taccani, a diversi chilometri dal punto in cui il giovane era stato visto scomparire tra le acque.
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