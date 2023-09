Morì investito da una bobina in ditta, tre condanne

A processo per omicidio colposo, sono stati condannati G. D. S. (amministratore delegato della Diesse Rubber Hoses) a un anno e otto mesi di reclusione, C. P. (titolare della Elettrobonatese) a un anno e due mesi, e L. S. (il carrellista) a otto mesi. Attenuanti generiche equivalenti all’aggravante. Pena sospesa per tutti e tre, e non menzione per C. P. e L. S. Sanzione pecuniaria pari a 79.980 euro per la Diesse Rubber Hoses, e di 7.500 euro per la Elettrobonatese.