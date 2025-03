Morì sul lavoro schiacciato dal crollo di una parete: tre condanne

Nel processo di primo grado, il giudice ha assolto Elio Cisana, titolare della ditta incaricata dei lavori, perché il fatto non costituisce reato. Condannato a otto mesi (pena sospesa e non menzione) Giorgio Donadoni, allora amministratore delegato della Co.Mac. Un anno, la condanna per Cristian Forlani, il geometra indicato dalla Procura come coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, e per Roberto Locatelli (pena sospesa e non menzione), l’operaio impegnato nella rimozione dei due blocchi di parete, pesanti 950 chili, uno dei quali aveva ceduto travolgendo Torri.