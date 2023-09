Morto in moto, martedì l’addio a Barzana

L’incidente non ha risparmiato l’uomo di 49 anni, originario di Cologno al Serio, ma con casa a Barzana da diversi anni. Un uomo sempre con il sorriso e che ha lasciato un vuoto tra chi gli voleva più bene. Tra questi c’è Marco che ricorda così l’amico: «Lo conobbi qualche anno fa proprio qua ad Almenno. Tra una chiacchiera e l’altra saltava sempre fuori questa passione per le due ruote che a quanto mi disse, aveva fin da piccolo. L’ho visto per l’ultima volta settimana scorsa, mi aveva fatto vedere alcune foto della Spagna dove era recentemente stato e poi ci siamo salutati. Era un uomo molto gentile ma soprattutto semplice e che amava la sua famiglia. Ho saputo dell’incidente sabato sera, era già girata la voce che potesse essere lui ma fino all’ultimo abbiamo sperato il contrario. Poi abbiamo letto il suo nome».

il luogo dove è avvenuto l'incidente, al Passo della Presolana

(Foto di Studio Osvaldo)

Immenso dolore per la moglie Ingrid che aveva da poco sposato e per i figli Daniel, 22 anni e Andrea, 24 anni. L’uomo si stava dirigendo al Passo del Vivione in sella alla sua amata Triumph 1200 fino a quando non è uscito di strada finendo in una valletta sottostante. Secondo le ricostruzioni l’uomo avrebbe fatto tutto da solo, probabilmente colto da un malore, perdendo così il controllo del veicolo. Tre gli amici che erano con lui, bikers anche loro e che stavano in coda a Eros, hanno fin da subito allertato il 112 ma all’arrivo dei soccorsi intervenuti anche con elicotteri e con l’auto medica non c’era già più niente da fare.