Nuovo caso di spray urticante a Presezzo: evacuata la scuola per la seconda volta in due giorni

Ancora paura questa mattina, mercoledì 5 novembre, all’Istituto superiore «Betty Ambiveri» di Presezzo, dove si è ripetuto lo stesso episodio avvenuto appena 24 ore prima. Intorno alle 11, durante l’intervallo, qualcuno ha spruzzato spray urticante al peperoncino nel corridoio del secondo piano. Subito l’odore pungente ha provocato irritazioni e bruciori alla gola tra diversi studenti, facendo scattare nuovamente l’allarme e costringendo all’evacuazione dell’intero edificio.

Quattro studenti in ospedale

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: quattro ragazzi sono stati accompagnati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. I Carabinieri di Ponte San Pietro hanno avviato le indagini per risalire all’autore del gesto, che appare al momento identico a quello di martedì.

Il precedente di martedì 4 novembre