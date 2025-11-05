Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Mercoledì 05 Novembre 2025

Nuovo caso di spray urticante a Presezzo: evacuata la scuola per la seconda volta in due giorni

IL CASO. All’Istituto superiore Betty Ambiveri di Presezzo nuovo caso di spray urticante. Evacuata la scuola: 4 studenti portati all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo per accertamenti.

Istituto superiore Betty Ambiveri di Presezzo
Istituto superiore Betty Ambiveri di Presezzo

Ancora paura questa mattina, mercoledì 5 novembre, all’Istituto superiore «Betty Ambiveri» di Presezzo, dove si è ripetuto lo stesso episodio avvenuto appena 24 ore prima. Intorno alle 11, durante l’intervallo, qualcuno ha spruzzato spray urticante al peperoncino nel corridoio del secondo piano. Subito l’odore pungente ha provocato irritazioni e bruciori alla gola tra diversi studenti, facendo scattare nuovamente l’allarme e costringendo all’evacuazione dell’intero edificio.

Quattro studenti in ospedale

Sul posto sono intervenuti i soccorsi: quattro ragazzi sono stati accompagnati all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per accertamenti, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. I Carabinieri di Ponte San Pietro hanno avviato le indagini per risalire all’autore del gesto, che appare al momento identico a quello di martedì.

Il precedente di martedì 4 novembre

Proprio martedì mattina, verso le 11.30, un episodio analogo aveva costretto all’evacuazione circa un migliaio di studenti e docenti. Anche in quell’occasione lo spray urticante era stato spruzzato nel corridoio del secondo piano, provocando bruciori alla gola e mal di testa a una ventina di persone tra studenti e insegnanti. Sul posto erano intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e personale sanitario. Dopo i rilievi e la bonifica dei locali, le lezioni erano riprese attorno alle 13.30.

Presezzo
Bergamo
Disastri, Incidenti
Incidente (generico)
Emergenza
Salute
Malattia
Politica
Enti locali