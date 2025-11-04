Cronaca / Isola e Valle San Martino
Martedì 04 Novembre 2025
Spray al peperoncino al «Betty Ambiveri», scuola evacuata a Presezzo
IL CASO. Martedì 4 novembre, intorno alle 11.30, l’Istituto Superiore Betty Ambiveri di Presezzo è stato evacuato dopo che qualcuno ha spruzzato spray al peperoncino in un corridoio del secondo piano. L’episodio ha causato irritazioni e bruciori alla gola a una ventina di persone tra studenti e docenti.
Scuola evacuata martedì mattina 4 novembre: verso le 11,30 qualcuno ha spruzzato dello spray al peperoncino nel corridoio del secondo piano dell’Istituto Superiore Betty Ambiveri di Presezzo.
Niente di grave, lo spray ha creato irritazione e bruciori di gola in alcuni studenti. Scattato l’allarme, gli studenti - un migliaio - con i relativi docenti hanno abbandonato le aule e hanno raggiunto il cortile dell’Istituto statale. Nel contempo è stato allertato il 112 e in via Berizzi sono arrivati i vigili del fuoco di Bergamo, le auto medicalizzate e le ambulanze.
Bruciori alla gola e mal di testa
Il peperoncino spruzzato ha provocato in una ventina di persone - studenti e professori - bruciori alla gola e mal di testa. I vigili del fuoco hanno ispezionato i locali della scuola mentre i carabinieri hanno effettuato un sopralluogo e raccolto informazioni per capire cosa sia accaduto. Verso le 13,30 gli studenti e il personale scolastico sono rientrati in aula.
