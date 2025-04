Nuovo colpo al bancomat: colpito lo sportello Btl di Terno d’Isola - Foto

Un altro bancomat fatto saltare in aria e svuotato da una banda di malviventi nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 aprile. È il diciassettesimo colpo dall’inizio dell’anno e stavolta è toccato alla Btl (Banca del Territorio Lombardo) di Terno d’Isola , in via Valtrighe. Il colpo alle 4.30, messo a segno con la tecnica della «marmotta», ossia inserendo polvere pirica all’interno dello sportello.

L’esplosione ha svegliato i residenti

L’esplosione ha danneggiato il bancomat e gli uffici della filiale, svegliando i residenti della zona. I malviventi sono però riusciti a fuggire su un’auto e a far perdere le proprie tracce prima dell’arrivo dei carabinieri. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per scongiurare rischi di incendio. Il bottino è in via di quantificazione da parte del personale della Btl. I carabinieri della Compagnia di Zogno stanno indagando per risalire agli autori del raid.