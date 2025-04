Indagine unificata sui 16 raid ai bancomat in Bergamasca. Forse il «regista» è un esperto di esplosivi

Se dovessero ripetersi anche per questo mese di aprile le dinamiche temporali dei primi tre mesi dell’anno, probabilmente non dovrebbero più esserci fino a fine mese assalti notturni al bancomat: a gennaio, febbraio e marzo, la o le bande che hanno colpito con la tecnica della «marmotta» hanno sempre agito nella prima metà dei mesi. Forse perché in quelle settimane gli sportelli automatici contengono più denaro, in quanto i prelievi sono maggiori dopo i pagamenti di stipendi e pensioni? La domanda è lecita, ma la risposta ce l’hanno solo i malviventi.

Le indagini

Il «regista»

I carabinieri e la procura stanno lavorando per risalire agli autori di questi furti piuttosto rumorosi e che, nel cuore della notte, scuotono i centri abitati dove vengono messi a segno: le indagini sono state raccolte in una unica e i vari procedimenti aperti per ciascun furto sono ora tutti sotto la stessa lente. Il riserbo è ovviamente massimo, ma alcuni elementi d’indagine sono evidenti: in azione entrano sempre tre o quattro banditi, tutti con il volto travisato dal passamontagna e la banda si muove sempre con un’automobile e, forse, un’altra che resta a distanza con un altro componente della banda che fa da palo. E tra i ladri che entrano in azione ci deve essere qualcuno, un «regista», che maneggia – per qualche motivo, forse per passione o per lavoro – degli esplosivi e che sa bene come agire. Tanto che, con il passare dei mesi, la banda è diventata, se vogliamo, più «professionale»: il quantitativo di gas immesso nella «marmotta» è ormai calcolato in maniera quasi scientifica, in modo da non danneggiare le banconote da arraffare.