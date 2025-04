Colpi ai bancomat, sono 16 dall’inizio dell’anno: la «marmotta», la fuga in auto e il punto sulle indagini

Cinque colpi nel mese di aprile

A Madone la filiale Bpm è ubicata all’inizio di via Italia, a una trentina di metri della strada provinciale 155 (Ponte San Pietro-Capriate San Gervasio), in pieno centro paese. Nelle registrazioni video delle telecamere installate nella zona si vede un’Audi bianca e quattro persone travisate. Scattalo l’allarme, in via Italia sono arrivati gli agenti della Fidelitas i carabinieri della stazione di Brembate e della Compagnia di Treviglio, oltre ai vigili del fuoco volontari di Medolago per mettere in sicurezza l’area colpita dallo scoppio. Il bottino potrebbe aggirarsi sui 25mila euro e sono rimaste sul pavimento della filiale alcune banconote in parte bruciate. L’esatto conteggio verrà fatto questa mattina.