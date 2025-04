Fatti esplodere altri due bancomat, a Seriate e Trescore. In 20 minuti razziati 120mila euro

E siamo a 14. Nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 aprile una banda di tre o quattro malviventi – probabilmente sempre gli stessi – ha fatto saltare in aria con la tecnica, ormai consolidata, del gas gli sportelli bancomat delle filiali bergamasche di due istituti di credito, la «Bpm» di Seriate e la «Popolare di Sondrio» di Trescore. Colpi distanti soltanto una ventina di minuti uno dall’altro e che avrebbero fruttato un bottino complessivo stimato in quasi 120 mila euro. Con questi ultimi due furti, sale a quota 14 il numero complessivo di bancomat assaltati in provincia di Bergamo da gennaio di quest’anno.

I colpi a Seriate e Trescore

L’altra notte la banda è entrata in azione alle 3,40 alla «Bpm» di Seriate, sotto i portici di via Dante: saturato lo sportello con il gas, i ladri hanno messo in atto la cosidetta tecnica della «marmotta» e fatto esplodere lo sportello automatico. Quando il bancomat è scoppiato, sono riusciti ad arraffare – secondo una prima stima, che dovrà essere poi confermata domattina, alla riapertura della filiale – denaro contante stimato tra gli ottanta e i novanta mila euro. Poi la banda si è allontanata con un’auto, raggiungendo – si presume – subito Trescore Balneario, dove il gruppo ha preso di mira, con le stesse modalità, la filiale di piazza Cavour della Popolare di Sondrio. Identica la modalità d’azione: saturato lo sportello, il bancomat è saltato in aria. Il bottino di questo secondo raid è stato stimato attorno ai trentamila euro, anche se pure in questo caso sarà necessaria la conferma domattina alla riapertura della filiale. Al denaro asportato si sommano anche i danni alla struttura: danni che sono stati, rispetto ad altri precedenti e analoghi casi, più contenuti, tanto che, per esempio, non è stato necessario l’intervento a Seriate e Trescore dei vigili del fuoco per le verifiche strutturali.

La vetrina della Popolare di Sondrio di Trescore presa di mira

(Foto di Bedolis)

Le indagini

Dei due colpi si stanno invece occupando i carabinieri della compagnia di Bergamo, al cui vaglio ci sono le telecamere delle due filiali prese di mira e altre delle due zone. In azione verosimilmente dei professionisti, che hanno messo in atto la tecnica detta della «marmotta», dal nome di un oggetto in metallo che ha, a una delle estremità, una sorta di contenitore a forma di cono, capace di contenere anche mezzo chilo di polvere da sparo: dall’altra parte si trova invece la miccia. Il suo impiego provocherebbe, prima dell’esplosione, un breve sibilo a sua volta simile al verso di una marmotta.

L’escalation di colpi