Attacchi ai bancomat con l’esplosivo, vertice in Prefettura: «Intelligenza artificiale per contrastare i raid»

Da gennaio la banda del botto è entrata in azione nove volte, in appena due mesi, nella Bergamasca,utilizzando cariche di materiale esplosivo per sventrare i bancomat e arraffare le banconote contenute all’interno, prima di dileguarsi sfruttando il favore della notte. Proprio la sicurezza nelle banche è stato il tema al centro del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato mercoledì 12 febbraio in Prefettura. Durante il vertice in via Tasso è stato firmato il protocollo d’intesa tra la Prefettura e l’Associazione bancaria italiana (Abi), documento che riguarda la prevenzione e il contrasto delle rapine, dei furti, degli attacchi informatici, delle truffe agli anziani, degli attacchi vandalici e terroristici e dei colpi ai bancomat e definisce una serie di impegni per banche e forze dell’ordine per sviluppare sinergie e favorire misure di difesa sempre più efficaci.