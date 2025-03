Martinengo, assalto nella notte al bancomat Banco Bpm in centro

Nuovo assalto al bancomat in Bergamasca, questa volta a Martinengo : si tratta del 12esimo colpo dall’inizio del 2025. È successo nella notte tra il 26 e il 27 marzo allo sportello de l Banco Bpm di via Tadino . I ladri sono entrati in azione dopo intorno alle 3.20 di notte allo sportello che si trova a una ventina di metri dal palazzo comunale: i residenti hanno avvertito un forte boato mentre l’allarme è scattato subito dopo.

Il bottino si aggira intorno ai 10mila euro e non sono ancora stati quantificati i danni alla filiale. I Carabinieri stanno ora visionando le telecamere di videosorveglianza della zona per le indagini in corso. Si tratta ormai del 12esimo colpo solo in provincia di Bergamo ma si registrano casi analoghi anche nel Bresciano.