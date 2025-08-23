Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Sabato 23 Agosto 2025

Palloncini bianchi per Eric, a Caprino folla ai funerali - Foto

LE ESEQUIE. Tantissime persone, un silenzio che abbraccia nel dolore la famiglia di Eric Rossi morto al mare per una sospetta meningite fulminante. Sabato mattina 23 agosto il piccolo feretro è arrivato alla parrocchiale di Caprino Bergamasco dove alle 10 sono stati celebrati i funerali.

Redazione Web
Redazione Web
Annamaria Franchina
Annamaria Franchina

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

In tantissimi ai funerali di Eric Rossi
In tantissimi ai funerali di Eric Rossi
(Foto di Colleoni)

Caprino

Grande commozione e sconforto, quel senso attonito che da giorni paralizza la Bergamasca. A Caprino sabato 23 agosto è stato il giorno dell’ultimo abbraccio a Eric Rossi: alle 10 i funerali nella parrocchiale dove la comunità si è stretta, attonita, attorno alla famiglia. Tantissime le persone presenti alle esequie che hanno raggiunto la chiesa già dalle 9 del mattino.

Il feretro del bimbo, di soli due anni, ha raggiunto Caprino dalla Casa del commiato di Ponte San Pietro, dove venerdì pomeriggio si è celebrata la veglia. Un feretro quasi sommerso da una distesa di fiori bianchi mentre un fiume di persone ha voluto ricordare il piccolo e rinnovare il cordoglio ai genitori, Claudio Rossi e Chiara Gambirasio, stretti accanto al loro bambino.

Al termine delle esequie sono stati lanciati in cielo dei palloncini bianchi
Al termine delle esequie sono stati lanciati in cielo dei palloncini bianchi
(Foto di Colleoni)
Ai funerali di Eric Rossi
Ai funerali di Eric Rossi
(Foto di Colleoni)

Gremita la chiesa, sul sagrato le foto del bimbo e fiori bianchi, così come all’interno della parrocchiale. Al termine delle esequie, in ricordo del piccolo, sono stati lanciati in cielo dei palloncini bianchi.

L’abbraccio di don Matteo Marcassoli alla mamma Chiara hanno segnato l’inizio del funerale di Eric. Il papà Claudio è arrivato poco dopo con i fratellini prendendo posto vicino a Chiara e ai nonni. Presenti anche i ragazzi e gli animatori del Cre, segno della vicinanza dei più giovani, e tanti bambini amici dei fratellini Thomas e William.

La celebrazione, presieduta dal parroco don Matteo Marcassoli, è stata concelebrata da don Angelo Cortinovis e don Andrea Perletti. Nell’omelia il parroco ha ricordato l’importanza degli abbracci, «segno che sostiene e non si spezza nemmeno davanti al dolore». Strazianti le parole del papà Claudio, che poco prima della fine ha voluto salutare il suo Eric con la voce rotta dalla commozione. Poi il lancio di palloncini e un corteo chilometrico, che ha riempito il strada che dalla chiesa porta al piccolo cimitero, hanno accompagnato Eric nel suo ultimo viaggio.

I funerali di Eric Rossi
I funerali di Eric Rossi
(Foto di Colleoni)

La veglia di venerdì

Il momento di preghiera guidato dal parroco di Caprino don Matteo Marcassoli aveva radunato intorno tante persone. «Affidiamo il piccolo Eric – aveva detto il parroco – al Signore e al suo amore, che non conosce più dolore né pianto, ma solo pace e gioia. Con profonda tristezza lo accompagneremo alla sepoltura rivestito della candida veste dell’innocenza e dello splendore dell’immortalità».

L’arrivo del feretro
L’arrivo del feretro
(Foto di Colleoni)

Il malore

Eric è morto lunedì 19 agosto, mentre era in vacanza con la famiglia sul litorale ferrarese. Una sospetta meningite fulminante lo ha portato via all’improvviso, lasciando attonite due comunità: Caprino, dove la famiglia abita, e Cisano, dove ha vissuto.

