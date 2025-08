Picnic vietati sulla Penisola dell’Adda, quaranta famiglie respinte

Regolare l’afflusso delle persone

Obiettivo: regolare quel gran flusso di persone che, durante la stagione estiva, raggiunge in auto o in moto la penisola per trascorrere una giornata di svago lungo il fiume, con conseguente parcheggio selvaggio nella zona, uso improprio dell’area naturalistica e, a fine giornata, montagne di rifiuti ai cassonetti. E per far capire che questa volta l’amministrazione comunale ha intenzione di fare sul serio domenica mattina, all’inizio di via Albergati, che dall’abitato di San Gervasio porta, appunto, alla penisola, erano schierati gli agenti della Polizia locale, il sindaco Cristiano Esposito, l’assessore alla Sicurezza Luca Sala e l’assessore all’Ecologia Susanna Della Vite: «Per controllare l’accesso alla penisola – spiega il primo cittadino – sono state installate delle telecamere che multano automaticamente chi vi si dirige in auto. Per tutto il mese di agosto, però, saremo presenti anche noi amministratori per informare le persone dei nuovi provvedimenti».