Ponte-Bergamo, disagi per i treni sempre sovraffollati e le cancellazioni

Una ventina di giorni all’interruzione della tratta ferroviaria Ponte–Bergamo e in attesa di vedere quali saranno le reali ripercussioni sul traffico locale, studenti e pendolari continuano a fare i conti ogni giorno con ritardi e soppressioni di convogli. Nei gruppi dedicati, ogni mattina le segnalazioni dei disservizi si susseguono, con le famiglie che parlano di «figli stressati più dal rincorrere i treni che dagli impegni scolastici». Sotto accusa anche la sicurezza, messa a dura prova da «carrozze dimezzate» e non più in grado di rispondere alle reali esigenze, tanto che per far salire tutti i passeggeri, alla stazione di Ponte San Pietro, la mattina del 16 gennaio il treno delle 6,30 proveniente da Lecco, carico di studenti e pendolari, si sarebbe fermato per circa 10 minuti, con le persone che già a Cisano non avrebbero più trovato posto a sedere. E non sarebbe andata meglio a metà mattina del 16 gennaio con i treni delle 10,41 per Bergamo e delle 11,20 per Lecco, entrambi cancellati.

L’incontro con le aziende

Nel frattempo si continua a discutere su quelle che potranno essere le ricadute sul traffico quando dal 5 febbraio e per i prossimi tre anni la linea ferroviaria da Ponte a Bergamo verrà interrotta. Il 16 gennaio, su richiesta delle Aziende di trasporto pubblico locale, si è tenuto un nuovo incontro in città, all’Agenzia Tpl per il trasporto locale, con Trenord e una rappresentanza di Regione Lombardia, tra cui il responsabile dei servizi ferroviari Fabrizio Bin e l’architetto Silvia Volpato. «Il Consorzio – spiega Marcello Marino, direttore dell’Agenzia Tpl Bergamo – ha evidenziato la possibile interferenza del servizio autobus sostitutivo organizzato da Trenord che avrebbe potuto ledere il diritto di esclusività riconosciuto al trasporto pubblico locale, ma non sarà così. Quello messo in campo non sarà infatti un servizio concorrenziale perché i bus sostitutivi andranno dalla stazione di partenza direttamente a Bergamo, senza fermate intermedie. Semplicemente, al posto del treno sarà possibile prendere l’autobus, ma sarebbe stato impensabile farli partire tutti direttamente da Ponte San Pietro. Si sarebbe rischiato il collasso dello snodo quindi, solo nelle ore di punta, la mattina presto e nella fascia di pranzo, si sono dovute ridistribuire le partenze». Le stazioni interessate sono quelle di Calusco d’Adda, Terno d’Isola e Ponte sulla Milano-Bergamo; Cisano Bergamasco, Pontida e Ambivere sulla Bergamo-Lecco, dove chi prima prendeva il treno, potrà scegliere di andare direttamente a Bergamo in autobus, i cui orari sono stati calibrati in base al precedente orario di arrivo dei treni.

L’amarezza delle aziende