Ponte San Pietro, il Policlinico cresce: investiti 15 milioni per spazi e servizi

Efficiente ed efficace. Ma anche bello, energeticamente sostenibile e moderno. Il nuovo Policlinico San Pietro del Gruppo San Donato, inaugurato martedì 10 gennaio a Ponte San Pietro, rispecchia l’idea di «casa». Perché in fondo è questo che sarà: una casa per i pazienti e per tutte le persone che ci lavorano. E fa pensare a umanità e amore che, insieme alle competenze professionali e strumenti all’avanguardia, fanno la differenza nella cura dei malati. «L’ospedale è un luogo di dolore, ma anche di speranza – ha esordito, a nome della proprietà, Gilda Gastaldi, presidente della «Gruppo San Donato Foundation» –. Da chi ci lavora ci si aspettano professionalità e competenze, ma non è così scontato che siano accompagnate anche da amore e umanità verso il paziente, cosa che invece qui accade quotidianamente».