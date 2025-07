Rapinano un’anziana per un ciondolo d’oro: identificati quattro giovani

I Carabinieri della Stazione di Ponte San Pietro hanno identificato e denunciato quattro giovani coinvolti in una rapina avvenuta lo scorso 23 luglio ai danni di una 79enne residente ad Ambivere. L’anziana è stata aggredita in pieno giorno nei pressi della sua abitazione da un giovane con il volto coperto da mascherina, che, dopo una breve colluttazione, le ha strappato dal collo un ciondolo in oro per poi fuggire a bordo di un’auto con altri complici.