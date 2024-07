Rogo a Mapello, tonnellate di legname in fumo: danni ingenti - Foto e video

Sono ancora al lavoro i vigili del fuoco di Bergamo e provincia, con numerose squadre in azione dopo il grosso incendio scoppiato alla falegnameria «Losa Legnami» di Mapello. I pompieri hanno lavorato tutta la notte tra lunedì 15 e martedì 16 luglio: prima per spegnere le fiamme e poi per effettuare le operazioni di bonifica e di “smassamento” dei detriti.

In azione nella mattinata di lunedì 16 luglio i vigili del fuoco di Madone, Romano di Lombardia, Zogno, Treviglio e Dalmine. Nella mattinata andranno avanti le squadre di Dalmine e Zogno con i vigili del fuoco di Bergamo. Numerose le squadre che hanno lavorato senza sosta nella notte - con circa una trentina di uomini - per spegnere il rogo che ha devastato il laboratorio della «Losa Legnami» di Mapello, un capannone di circa 3mila metri quadrati alle spalle del centro commerciale Il Continente, in via Strada Regia.

L’allarme è scattato intorno alle 21,30: le fiamme alte si vedevano dalla strada e i passanti hanno cominciato a chiamare il 112. I vigili del fuoco hanno inviato le prime squadre, a cui se ne sono aggiunte altre da tutta la regione vista l’estensione dell’incendio e il timore che potesse propagarsi alle attività commerciali vicine. Dopo le prime due ore, vista la carenza di bombole di ossigeno, ne sono arrivate altre dal comando di Milano. A supporto anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Almenno San Salvatore e i carabinieri della Compagnia di Bergamo per gli accertamenti e per regolare la viabilità.

Le fiamme sono state circoscritte, intervenendo con un’autoscala dall’alto, salvando i vicini negozi Arcaplanet, Orme Calzature e il ristorante Ji Sushi.

