Schianto a Cisano, auto fuori strada: tra i feriti anche due bambini - Foto

Lo schianto e l’uscita fuori strada

Dalle informazioni raccolte, un uomo di origini senegalesi di 61 anni, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo della sua vettura ed è sbandato andando a finire lateralmente contro una Bmw guidata da un 43enne di Cisano. Il 61enne, residente a Pontida, era in auto con due bambini: la sua macchina, dopo l’impatto con la Bmw, è uscita dalla carreggiata ed è finita in un avvallamento, dopo un volo di circa 100 metri.