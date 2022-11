Scontro con un’auto a Ponte San Pietro, motociclista ferito gravemente

Un motociclista di 48 anni è rimasto ferito lunedì sera 14 novembre in un incidente stradale avvenuto in via Adda, a Ponte San Pietro attorno alle 19,30. Sull’esatta circostanza dell’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della locale stazione e del nucleo radiomobile della compagnia di Bergamo dell’Arma. Stando a quanto si è appreso, il quarantottenne era alla guida di una moto di grossa cilindrata, quando si è scontrato con un’auto all’altezza di uno svincolo.