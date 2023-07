Senza revisione e patente falsa: scatta la multa da 5mila euro

Era al volante di una Volkswagen Polo che è risultata non essere stata sottoposta alla regolare e obbligatoria revisione. E la sua patente di guida è risultata del tutto falsa: per questo un senegalese di 35 anni, regolare in Italia e residente a Paderno d’Adda, nel Lecchese, è stato denunciato a piede libero dalla polizia locale di Calusco, che lunedì lo ha fermato per un controllo mentre percorreva via Marconi.