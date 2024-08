Sharon, tutte le piste degli inquirenti: si aspettano i risultati delle analisi del Ris

Quello che si sa sino ad ora delle indagini

È passata ormai una settimana da quando Sharon è stata accoltellata in via Castegnate da una persona ancora senza nome. Stava facendo jogging, ha spiegato papà Bruno, attività che le aveva prescritto la dietologa per perdere peso. Indossava una maglietta, pantaloni, scarpe da ginnastica e aveva gli auricolari. Aveva con sé solo il cellulare e le chiavi di casa. Usciva spesso con il compagno Sergio Ruocco , la sera tardi per evitare il caldo, ma quando lui non poteva andava da sola. Così ha fato lunedì scorso: è uscita verso mezzanotte, ripresa dalle telecamere dei vicini in via Merelli: 50 minuti più tardi è stata accoltellata quattro volte , tre fendenti alla schiena e uno al petto, probabilmente aggredita alle spalle perché l’autopsia non ha rivelato segni da difesa.

In questi giorni sono circolate voci su un pregiudicato straniero di 40 anni di Capriate, visto aggirarsi in via Castegnate il mattino dopo e poi sparito, ma non ci sono conferme da parte degli inquirenti su un suo coinvolgimento. Così come non ci sono conferme su un eventuale stalker invaghito di lei e rifiutato, che l’avrebbe aspettata lungo il tragitto che faceva abitualmente per poi aggredirla alle spalle. Non sono emersi problemi con i clienti del bar «Vanilla» dove lavorava, e chi la conosce la descrive come una ragazza solare ma riservata, che non parlava di sé. Gli investigatori si concentrano sulle riprese delle telecamere pubbliche e private che hanno acquisito, anche nei paesi limitrofi, sull’analisi dei tabulati telefonici e delle chat del cellulare di Sharon, sulle celle telefoniche di chi si trovava nella zona in quel momento, mentre si attendono i risultati sui reperti inviati al Ris di Parma alla ricerca del Dna o di altre tracce che potrebbe aver lasciato l’assassino. L’arma, un coltello dalla lama importante, non è ancora stata ritrovata. Proseguono anche gli interrogatori di familiari, amici, colleghi di lavoro alla ricerca di un collegamento che possa portare al nome di chi ha ucciso brutalmente una ragazza che faceva jogging a 950 metri da casa.