Sharon Verzeni, l’ultima chiamata: «Aiuto, sono stata accoltellata». Si cerca l’arma: «Non gettate i rifiuti»

Una donna di 33 anni, Sharon Verzeni, è stata uccisa a Terno d’Isola nella notte tra lunedì 29 e martedì 30 luglio, mentre camminava in via Castegnate. Ha dato lei stessa l’allarme al 112, poco prima dell’1: «Aiuto, sono stata accoltellata». Quindi l’arrivo dei soccorritori del 118, insieme a una pattuglia dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Zogno, che l’hanno trovata a terra con gravi ferite d’arma da taglio, e il trasporto in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è deceduta in mattinata: troppo gravi le ferite riportate.

La vittima, un’estetista originaria di Bottanuco, secondo le prime ricostruzioni aveva l’abitudine di uscire a camminare di notte. Viveva a Terno d’Isola con il compagno, che al momento dell’omicidio si trovava a casa. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri di Zogno e del comando provinciale di Bergamo, coordinati dalla Procura: si cerca l’arma del delitto, che si presume sia stata abbandonata in zona. Al momento non ci sono indagati e gli investigatori mantengono il massimo riserbo sulle indagini in corso su diverse ipotesi investigative: «Chi fosse in possesso di informazioni ritenute utili alle indagini – spiegano dall’Arma – potrà rivolgersi al Comando provinciale carabinieri di Bergamo». Il numero di telefono del Comando provinciale è 03522771.

Il luogo dell’accoltellamento

(Foto di Yuri Colleoni) (Foto di Yuri Colleoni)

Il sindaco: non buttate i rifiuti

Il Comune di Terno d’Isola ha messo i filmati delle telecamere di sorveglianza a disposizione degli inquirenti.

Sharon Verzeni E mentre si cerca l’arma del delitto, il sindaco Gianluca Sala ha fatto un appello sulla pagina Facebook del Comune, chiedendo ai cittadini di non buttare rifiuti fino al 3 agosto per aiutare le indagini. Sala, che ha espresso il cordoglio dell’amministrazione, ha pregato «l’intera cittadinanza di rispettare la privacy dei suoi cari in questo momento di dolore». «Il nostro Comune ribadisce la massima collaborazione alle indagini delle Forze dell’Ordine. Abbiamo già messo a disposizione degli inquirenti i filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali. Ci auguriamo - ha aggiunto sui social - che un simile gesto non rimanga impunito. Confidiamo nell’operato delle Forze dell’Ordine, che ringraziamo per la prontezza, la professionalità e la sensibilità dimostrate».