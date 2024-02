Si fa avanti l’opzione Medolago per i vigili del fuoco dell’Isola

Le prime impressioni sono positive. Restano però da fare le opportune valutazioni prima che il Comando provinciale dei vigili del fuoco possa dare il via libera a un’eventuale caserma a Medolago. L’intenzione è comunque quella di esprimersi sull’idoneità o meno nel minor tempo possibile: «Intanto ringraziamo il Comune di Medolago per aver messo a disposizione questa struttura – ha detto il funzionario del comando provinciale, Marco Pullara, durante il sopralluogo di martedì 20 febbraio –. L’obiettivo è di esprimerci il prima possibile in modo da non interrompere il servizio che i vigili volontari stanno svolgendo in modo pregevole presso il distaccamento di Madone. Sperando in una futura sede definitiva, per ora posso solo dire che la struttura proposta all’interno è nuova e, sebbene non sia nata per essere un distaccamento, con qualche piccolo intervento potrebbe essere adeguata a questa nuova funzione».