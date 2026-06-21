Sotto il Monte ricorda Flaviano Roncalli, nipote di Papa Giovanni XXIII

«Il Santuario San Giovanni XXIII e la comunità di Sotto il Monte Giovanni XXIII si uniscono nella preghiera al dolore della famiglia Roncalli per la morte di Flaviano Roncalli, nipote di Papa Giovanni XXIII, tornato alla Casa del Padre nella giornata di sabato 20 giugno, all’età di 95 anni». Inizia così la nota stampa del Santuario di Sotto il Monte che annuncia la scomparsa del nipote del Pontefice bergamasco, attivo nella comunità bergamasca.

Figura profondamente legata alla storia spirituale di Sotto il Monte, Flaviano Roncalli «ha custodito nel tempo, con discrezione e fedeltà, il vincolo speciale che lo univa ad Angelo Giuseppe Roncalli. Un legame familiare, ma anche spirituale, vissuto come testimonianza semplice e concreta dell’eredità lasciata da San Giovanni XXIII alla sua terra natale e alla Chiesa».

Flaviano Roncalli il giorno del matrimonio con il Papa «Nato a Sotto il Monte Giovanni XXIII il 22 dicembre 1930, Flaviano apparteneva alla famiglia Roncalli che, lungo gli anni, ha continuato a mantenere vivo il rapporto con la memoria del Papa nato in questa terra. La sua vicenda personale si è intrecciata in modo profondo con la vita della Parrocchia e del Santuario, attraverso una presenza costante e un servizio svolto con semplicità, passione e amore per la liturgia» continua la nota.

Organista nel Santuario

Il Santuario e la Parrocchia lo ricordano in modo particolare per gli oltre settant’anni di servizio come organista della parrocchia e della Cappella Musicale del Santuario. «Per generazioni, la sua musica ha accompagnato la preghiera della comunità, le celebrazioni solenni, i momenti più significativi della vita ecclesiale e il cammino spirituale di tanti fedeli e pellegrini».

Flaviano Roncalli con la famiglia

Il legame con la memoria di Papa Giovanni

Il legame di Flaviano Roncalli con la memoria di Papa Giovanni non è stato soltanto custodito nella dimensione privata, ma si è espresso anche nella partecipazione a momenti significativi della vita ecclesiale e comunitaria. «Tra questi, la canonizzazione del 27 aprile 2014, quando alcuni nipoti di Papa Giovanni furono presenti a Roma per la solenne celebrazione che iscrisse Angelo Giuseppe Roncalli nell’albo dei santi» si legge nella nota.

Solo poche settimane fa, il 3 giugno, Flaviano era presente in Santuario per la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, nel 63° anniversario della morte di Papa Giovanni XXIII. «Un momento intenso e partecipato, che oggi assume un significato ancora più profondo, come uno degli ultimi gesti pubblici della sua presenza accanto alla comunità e alla memoria del suo illustre zio».

Solo poche settimane fa, il 3 giugno, Flaviano era presente in Santuario per la Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta dal Vescovo di Bergamo, mons. Francesco Beschi, nel 63° anniversario della morte di Papa Giovanni XXIII «Pochi giorni prima, il 26 maggio, - continua la nota - aveva preso parte anche all’inaugurazione dell’intitolazione della Sala Civica di Sotto il Monte a S.E. Mons. Loris Francesco Capovilla, storico segretario di Papa Giovanni, nel decimo anniversario della sua morte. Due appuntamenti diversi, ma entrambi profondamente legati alla storia spirituale di Sotto il Monte e alla memoria viva di San Giovanni XXIII».

Il 23 giugno i funerali a Sotto il Monte