Terno, avanti con le indagini sull’uomo in bici. Sergio Ruocco è tornato al lavoro

Dalle informazioni acquisite gli investigatori hanno idea di chi possa essere il ciclista, testimone chiave nel delitto di Terno d’Isola, ma per il momento non sarebbe stato ancora identificato.

Il ciclista è considerato nelle indagini non tanto l’assassino ma il testimone chiave del delitto

Fondamentali i filmati delle telecamere

Sharon Verzeni

(Foto di FACEBOOK / Sharon Verzeni) Gli inquirenti ci sono arrivati analizzando minuziosamente le riprese delle telecamere: i vestiti che indossava, il modello di bicicletta, i movimenti, i dettagli. Fino a stringere il cerchio, arrivando al nome di un uomo: potrebbe essere lui, ma ancora non hanno la certezza. Su chi sia, se italiano o straniero, se abiti a Terno d’Isola o nei paesi vicini, è tenuto nel massimo riserbo. Il ciclista è considerato nelle indagini non tanto l’assassino ma il testimone chiave del delitto.

Rimangono a ora ancora una decina le persone riprese la notte nella zona in cui fu uccisa Sharon. Il lavoro dei militari, coordinati dal pm Emanuele Marchisio, non ha trascurato nemmeno l’analisi del conto corrente di Sharon per capire con chi era in rapporti e verificare se ci sono state spese non consuete da parte della donna.

Dall’analisi del conto corrente sarebbero emersi dei versamenti anche a Scientology

Controllato il conto corrente

Dall’analisi del conto corrente sarebbero emersi dei versamenti anche a Scientology che la 33enne aveva cominciato a frequentare da quando aveva trovato lavoro in un bar i cui responsabili fanno parte del movimento. Somme, a quanto si è saputo secondo l’agenzia Ansa, non particolarmente rilevanti in quanto Sharon aveva cominciato i corsi non da molto tempo.

Ruocco è tornato al lavoro