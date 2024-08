Terno d’Isola, strade chiuse per favorire le indagini. Il comunicato del sindaco

Il comunicato

«Le misure temporanee - si legge in una nota - si renderanno necessarie per consentire alle Forze dell’Ordine di svolgere opportunamente le operazioni investigative in corso. Il Comune, per mezzo degli agenti in forza alla Polizia Locale e del personale ausiliario, coadiuverà le attività al fine di minimizzare i possibili disagi. Nell’augurio che la cittadinanza possa comprendere la natura straordinaria dei provvedimenti, l’Amministrazione comunale chiede cortesemente la collaborazione, la discrezione e il rispetto delle operazioni da parte di tutti».