Tragedia a Verderio: muore motociclista 54enne di Madone

Non ce l’ha fatta il motociclista di 54 anni originario di Madone rimasto coinvolto in un terribile incidente nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre a Verderio, in provincia di Lecco. L’uomo, in sella alla sua moto, stava percorrendo via Caduti della Libertà quando, attorno alle 16, si è scontrato con un’auto all’altezza dell’incrocio con via Fedele Zamparelli, nella zona del centro sportivo del paese. L’impatto è stato violentissimo: la moto ha preso fuoco ed è andata completamente distrutta, resa irriconoscibile dalle fiamme.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti ambulanza, automedica ed elisoccorso decollato da Milano, insieme a vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime. Sbattuto sull’asfalto dopo essere stato sbalzato per decine di metri, l’uomo è stato soccorso da un passante che ha tentato di rianimarlo prima dell’arrivo dei sanitari. È stato poi trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza, dove nella notte il quadro clinico è peggiorato fino al tragico epilogo.

Le indagini