Cronaca / Isola e Valle San Martino
Martedì 14 Ottobre 2025

Tragedia a Verderio: muore motociclista 54enne di Madone

L’INCIDENTE. Incidente mortale nel Lecchese: ha perso la vita un motociclista di 54 anni di Madone.

La moto distrutta a Verderio: morto un 54enne di Madone (la foto è da laprovinciaunicatv.it)
La moto distrutta a Verderio: morto un 54enne di Madone (la foto è da laprovinciaunicatv.it)

Non ce l’ha fatta il motociclista di 54 anni originario di Madone rimasto coinvolto in un terribile incidente nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre a Verderio, in provincia di Lecco. L’uomo, in sella alla sua moto, stava percorrendo via Caduti della Libertà quando, attorno alle 16, si è scontrato con un’auto all’altezza dell’incrocio con via Fedele Zamparelli, nella zona del centro sportivo del paese. L’impatto è stato violentissimo: la moto ha preso fuoco ed è andata completamente distrutta, resa irriconoscibile dalle fiamme.

I soccorsi

Sul posto sono intervenuti in pochi minuti ambulanza, automedica ed elisoccorso decollato da Milano, insieme a vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime. Sbattuto sull’asfalto dopo essere stato sbalzato per decine di metri, l’uomo è stato soccorso da un passante che ha tentato di rianimarlo prima dell’arrivo dei sanitari. È stato poi trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza, dove nella notte il quadro clinico è peggiorato fino al tragico epilogo.

Le indagini

Alla guida dell’auto, una Dr5, c’era un 44enne residente a Verderio, ora indagato per omicidio stradale. Il veicolo è stato posto sotto sequestro mentre la polizia locale e i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire le responsabilità.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Madone
Lecco
Milano
Monza
Verderio
Disastri, Incidenti
Incidenti nei trasporti
Politica
Enti locali
Salute
Malattia
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Conflitto armato
vigili del fuoco
Polizia Locale
Carabinieri