Cronaca / Isola e Valle San Martino
Martedì 14 Ottobre 2025
Tragedia a Verderio: muore motociclista 54enne di Madone
L’INCIDENTE. Incidente mortale nel Lecchese: ha perso la vita un motociclista di 54 anni di Madone.
Non ce l’ha fatta il motociclista di 54 anni originario di Madone rimasto coinvolto in un terribile incidente nel pomeriggio di lunedì 13 ottobre a Verderio, in provincia di Lecco. L’uomo, in sella alla sua moto, stava percorrendo via Caduti della Libertà quando, attorno alle 16, si è scontrato con un’auto all’altezza dell’incrocio con via Fedele Zamparelli, nella zona del centro sportivo del paese. L’impatto è stato violentissimo: la moto ha preso fuoco ed è andata completamente distrutta, resa irriconoscibile dalle fiamme.
I soccorsi
Sul posto sono intervenuti in pochi minuti ambulanza, automedica ed elisoccorso decollato da Milano, insieme a vigili del fuoco, polizia locale e carabinieri. Le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime. Sbattuto sull’asfalto dopo essere stato sbalzato per decine di metri, l’uomo è stato soccorso da un passante che ha tentato di rianimarlo prima dell’arrivo dei sanitari. È stato poi trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale San Gerardo di Monza, dove nella notte il quadro clinico è peggiorato fino al tragico epilogo.
Le indagini
Alla guida dell’auto, una Dr5, c’era un 44enne residente a Verderio, ora indagato per omicidio stradale. Il veicolo è stato posto sotto sequestro mentre la polizia locale e i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente per chiarire le responsabilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA