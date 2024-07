Tragedia a Brembate, 44enne muore annegato

Un uomo di 44 anni è morto per annegamento nel fiume Brembo, nel pomeriggio di lunedì 22 luglio. I soccorsi sono scattati poco prima delle 18: sul posto la polizia locale, i carabinieri di Brembate, i vigili del fuoco di Dalmine, un’ambulanza e l’elisoccorso.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava attraversando il fiume su uno sbarramento quando è scivolato, è caduto in acqua e non è riemerso. Gli amici che erano con lui sono riusciti a raggiungerlo e a portarlo a riva, allertando i soccorsi. Questi hanno tentato per diverso tempo di rianimarlo, purtroppo senza successo.