Trattoria Visconti porta i tre Gamberi nella Bergamasca

La Bergamasca conquista per la prima volta in assoluto il premio speciale «Tre Gamberi», assegnato dalla guida «Ristoranti d’Italia 2024» del Gambero Rosso alla Trattoria Visconti di Ambivere. Il riconoscimento è riservato ai locali che si sono meritati l’eccellenza nella categoria osterie e trattorie con parametri molto selettivi, tanto che soltanto 38 locali in tutta Italia hanno raggiunto questo traguardo. Il premio è stato ritirato ufficialmente lunedì a Roma da Fiorella Visconti, che conduce l’attività con il marito Giorgio Caccia, insieme ai figli Daniele in sala e Roberto in cucina. «Siamo veramente emozionati per il prestigioso riconoscimento – commentano dalla Trattoria Visconti -. Essere tra i primi della nostra provincia ci riempie di orgoglio e vogliamo condividere il premio con i nostri collaboratori e fornitori, dedicandolo ai nostri affezionati clienti».