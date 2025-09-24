Burger button
Cronaca / Isola e Valle San Martino
Mercoledì 24 Settembre 2025

Veglia di preghiera per Kevin Colombo, il ricordo dei motociclisti bergamaschi

IL LUTTO. Nella serata di mercoledì 24 settembre a Madone il ricordo del 29enne di Villa d’Adda morto in un incidente in moto in via Papa Giovanni XXIII.

Uno scatto di Kevin Colombo dai social
Uno scatto di Kevin Colombo dai social

Questa sera, martedì 24 settembre, alle 19.50, il gruppo social MB - Motociclisti bergamaschi si ritroverà sul luogo dell’incidente di Madone per una veglia di preghiera in memoria di Kevin Colombo, il ventinovenne di Villa d’Adda che ha perso la vita martedì sera in seguito a un drammatico schianto in moto.

Una comunità in lutto

La notizia della sua scomparsa ha suscitato profonda commozione in tutta la comunità e in particolare tra gli amici motociclisti, che hanno voluto organizzare un momento di raccoglimento per ricordarlo là dove è avvenuto l’incidente. In tanti lo hanno descritto come un ragazzo solare, capace di portare allegria e buonumore in ogni situazione. La sua

simpatia, raccontano, era contagiosa e sapeva unire chi gli stava accanto.

L’incidente a Madone

Il tragico episodio si è verificato martedì 23 settembre intorno alle 19.50 lungo via Papa Giovanni XXIII, la strada provinciale che attraversa il centro di Madone. Kevin, in sella alla sua Kawasaki Mtv, stava viaggiando in direzione Bonate Sotto quando, all’altezza dell’incrocio con via della Croce, si è scontrato con una Opel Corsa condotta da un 23enne di Dalmine. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto avrebbe svoltato a sinistra per entrare in un parcheggio, trovandosi improvvisamente sulla traiettoria della moto.

Nell’impatto, Kevin ha riportato ferite gravissime. Soccorso e intubato sul posto dai sanitari, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è purtroppo deceduto poco dopo. Illesi gli altri automobilisti coinvolti.

L’ultimo saluto

Questa sera, amici, conoscenti e appassionati delle due ruote si stringeranno intorno alla famiglia di Kevin per onorarne la memoria con un momento di preghiera e raccoglimento. Un gesto semplice ma sentito, per accompagnare con affetto il giovane motociclista e per ribadire la vicinanza di un’intera comunità a chi oggi piange una perdita tanto dolorosa.

