Violento scontro a Cisano tra due auto: ferita una donna di 66 anni - Foto

Un violento impatto tra due auto nella mattinata di mercoledì 30 luglio a Cisano Bergamasco. L’incidente è avvenuto intorno alle 8 all’incrocio tra via Papa Giovanni XXIII e via IV Novembre: da una prima ricostruzione si è trattato di uno scontro tra una Fiat Tipo proveniente da via Papa Giovanni, con alla guida una donna di 66 anni, e una Jeep da via IV Novembre il cui conducente è un giovane di 31 anni.