La cura estetica alle pazienti oncologiche: «Così rivive il coraggio di mia moglie»

Ci sono persone che lasciano, al loro passaggio, tracce di luce e di bellezza. È così per Elena Mangili, che nella sua lotta contro il tumore al seno «ha profuso dignità e splendore, fino all’ultimo momento», come ricorda il marito Roberto Biffi, produttore discografico e disc jockey. Il suo sorriso, l’entusiasmo, il desiderio di rendersi utile ad altre persone malate continuano a vivere nel progetto di estetica oncologica, che porta il suo nome, avviato dall’associazione «Amiche per mano» nell’ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo, all’interno dell’unità di senologia in collaborazione con il day hospital oncologico. «Elena era un’amica di tutte noi e di Amiche per mano - osserva Paola Cornero, presidente dell’associazione -. Ha lottato a lungo contro la malattia, duramente. Quando ci ha lasciati è stata una grande perdita: abbiamo dovuto dire addio a una persona speciale, dal cuore gentile e pieno di coraggio».